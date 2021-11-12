В казанском зоопарке появился новый обитатель — горилла Нгуву

Фото: Казанский зооботсад

В казанский зоопарк «Река Замбези» переехал новый обитатель. Гориллу по имени Нгуву привезли сюда через Москву из Испании. Примат поселился в отапливаемом вольере, пока что тут он будет жить один, об этом рассказывают в инстаграм-аккаунте казанского зооботсада.

Нгуву родился 5 октября 2013 года. Ранее он жил в самом большом сафари-парке в Европе. Перелет он перенес отлично, после заселения сразу стал изучать свой новый дом, а также занялся подготовкой лежанки из древесной стружки. Вскоре он будет жить с еще двумя гориллами.

Недавно в «Реке Замбези» появилась зебра. Ее зовут Вика, она совсем юная — ей всего лишь 8 месяцев. Пока что ее нельзя будет увидеть, поскольку животному предстоит пройти карантин и переждать зиму в тепле.

Диана Жиленкова