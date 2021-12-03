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«Ирбис» обыграл «Тюменский Легион» со счетом 7:4

14:57, 03.12.2021
«Ирбис» обыграл «Тюменский Легион» со счетом 7:4
Фото: irbis.ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ирбис» обыграл «Тюменский Легион» со счетом 7:4 в повторном поединке Париматч — чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч проходил в Тюмени. Выиграв его, казанцы вернулись в зону плей-офф. Впереди сборной предстоят две игры в Ханты-Мансийске.

30 ноября «Зенит-Казань» обыграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 на прошедшем в Казани матче.

Дарья Акимова
СпортХоккей Татарстан

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