«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в Кубке России
Сегодня «Зенит-Казань» обыграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 27:25).
Матч полуфинала Кубка России по волейболу прошел в Казани. Теперь казанская команда поедет на Финал четырех Кубка России Санкт-Петербург.
26 ноября «Зенит-Казань» победил в игре с «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом также 3:0.
Дарья АкимоваСпортВолейбол Татарстан
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