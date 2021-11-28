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«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в Кубке России

20:18, 28.11.2021
«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в Кубке России
Фото: vk.com/volleyzenit

Сегодня «Зенит-Казань» обыграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 27:25).

Матч полуфинала Кубка России по волейболу прошел в Казани. Теперь казанская команда поедет на Финал четырех Кубка России Санкт-Петербург.

26 ноября «Зенит-Казань» победил в игре с «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом также 3:0.

Дарья Акимова
СпортВолейбол Татарстан

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