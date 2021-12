В России могут запустить первый беспилотный поезд в 2022 году

В 2022 году в эксплуатацию могут запустить беспилотный электропоезд GoA3, где машинист будет контролировать движение без непосредственного участия в управлении. Об этом заявил на форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Татарстане заместитель гендиректора «Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (НИИАС) Павел Попов.

«Сертификат на электропоезд GoA3, где есть система технического зрения, мы получили несколько дней назад. Поезд GoA3, пока под контролем машиниста, будет запущен в эксплуатацию в следующем году, машинист будет просто сидеть и ничего не делать», — приводит слова Попова ТАСС.

Поезда делятся на четыре категории по степени автоматизации. На уровне GoA1 используются автоматические системы помощи водителю и предотвращения аварий. При уровне GoA2 поезда могут самостоятельно перемещаться от станции к станции, машинист отвечает за закрытие дверей. На уровне GoA3 поезд двигается самостоятельно, машинист вмешивается только в чрезвычайных ситуациях. Полное отсутствие машиниста возможно на категории GoA4.

Ранее за тестирование беспилотников «Иннополис» первым в мире получил мировую премию FDI. Рейтинг лучших особых экономических зон мира Global Free Zones of the Year 2021 опубликовал журнал fDi Intelligence (входит в группу Financial Times).



Ольга Шагиева