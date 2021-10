Иннополис первым в мире получил мировую премию FDI за тестирование беспилотников

За тестирование беспилотников «Иннополис» первым в мире получил мировую премию FDI. Рейтинг лучших особых экономических зон мира Global Free Zones of the Year 2021 опубликовал журнал fDi Intelligence (входит в группу Financial Times).

Авторы рейтинга оценили особые усилия особой экономической зоны «Иннополис» по содействию устойчивому развитию по требованиям ESG и внедрению новых автоматизированных технологий.

«Российский технологический гигант «Яндекс» тестирует доставку еды в городе без участия человека. За последние два года беспилотные такси совершили около 12 000 поездок по городу», — приводит пресс-служба слова редактора сектора глобальных рынков fDi Intelligence Алекса Ирвин-Ханта.

Генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов поблагодарил власти города за работу, позволяющую автоматизировать процессы, а также fDi Intelligence за высокую оценку.

Фото: realnoevremya.ru

Иннополис планирует стать одной из главных тестовых площадок для беспилотных автомобилей в России.



Ольга Шагиева