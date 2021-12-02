Гущин: людям со сниженным иммунитетом может понадобиться дополнительная прививка от коронавируса

ВИЧ-инфицированным людям может потребоваться третья доза вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Он рассказал, что людям со сниженной функцией иммунной системы требуется дополнительная бустерная доза. По словам Гущина, необходимо свести к минимуму риски того, что ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для последующего развития коронавируса. Эксперт отметил, что отечественная вакцина «Спутник V» проявляет эффективность в группе ВИЧ-инфицированных, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране прививку от COVID-19 сделали уже более 70 млн россиян, в том числе 3 миллиона — за последнюю неделю. Также вакцинировались от коронавируса 56% лиц старше 60 лет.

Диана Жиленкова