Свыше 70 млн россиян привились от коронавируса

В России прививку от COVID-19 сделали более 70 млн человек, в том числе 3 млн — за последнюю неделю. Это свыше 400 тысяч граждан в сутки. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

От отметил, что вакцинацию от коронавируса прошли около 56% человек старше 60 лет. Как рассказал министр, эта категория населения вызывает наибольшую тревогу, поскольку пожилые люди переносят инфекцию тяжелее всего. Поэтому необходимо сохранить темпы вакцинации и привить большую часть пожилого населения, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране не будут вводить штрафы за отказ от вакцинации. Незадолго до этого к такой мере прибегли в Австрии.

Диана Жиленкова