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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, порывистый ветер и до +3 градусов

05:27, 01.12.2021
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, порывистый ветер и до +3 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, местами возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью может образоваться сильный порывистый ветер до 21 м/с, на дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Температура воздуха в республике составит -1..+3 градусов. Днем в Казани ожидается -1..+1 градусов, в Набережных Челнах — +1..+3 градусов, в Альметьевске — 0..+2 градусов, а в Буинске — -1..+2 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера сообщалось, что в Татарстане в ноябре температура воздуха превысила норму на 7-8 градусов. Месяц оказался аномально теплым из-за действия обширного атлантического циклона. А в конце недели в республике ожидается похолодание.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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