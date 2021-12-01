В Казани проводится второй этап создания виртуальной карты для людей с ОВЗ

В Казани проходит второй этап создания виртуальной карты с информацией об объектах, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает мэрия города.



Сейчас на карте отмечены более 250 объектов социальной инфраструктуры. Каждый из них в течение лета проверяла комиссия. Было обследовано в общей сложности более 400 объектов. Большинство из проверенных объектов есть на «Яндекс.Картах». Поле прохождения модерации объекты с доступной средой обозначают зеленым цветом, с неразвитой доступной средой — красным.

На втором этапе комиссия осматривает новостройки, объекты сферы торговли и услуг. Первым объектом, который посетила комиссия, стала новостройка по улице Короленко. Пороги не превышают норматив в 1,4 см, а значит, люди на коляске смогут заехать в подъезд без труда. Соблюден норматив ширины прохода в лифт — не менее 90 см. Цифры на кнопках лифта выпуклые. Во дворе дома есть пандус, установленный под правильным углом, и тактильная плитка, предупреждающая о препятствии.

Однако на парковке не было создано условий для людей с ОВЗ: по правилам, для них должны быть отведены 10% от общего числа парковочных мест, размер машиноместа должен составлять 3,6 на 6 метров. Комиссия посещала другие объекты и тоже находила нарушения.

Фото: kzn.ru

По последним данным, в Казани проживают более 84 тысяч инвалидов, из которых 5 308 — дети. 1 декабря в столице Татарстана стартовала Декада инвалидов, в связи с чем в городе проходят культурные и спортивные мероприятия.

Накануне стало известно, что в текущем году почти 250 казанских семей, которые занимаются воспитанием детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь. Такая мера поддержки является ежегодной. На эти цели из бюджета выделили более 1 млн рублей.

Маргарита Головатенко