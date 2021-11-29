В Казани 248 семей с инвалидами получат материальную помощь в этом году

В этом году 248 казанских семей, воспитывающих детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь, сообщает мэрия Казани.



В число этих семей вошла 121 семья, в которой более двух детей-инвалидов, и 32 семьи, в которых родители с ограниченными возможностями здоровья воспитывают несовершеннолетних детей.

Еще в список вошли 13 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих детей с ОВЗ, и 82 одинокие матери-инвалиды, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Мера поддержки таких семей — ежегодная. На эти цели из бюджета выделили более 1 млн рублей.

Фото: pixabay.com

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» с 1 по 10 декабря пройдет декада инвалидов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Кремле подготовили экскурсии на русском жестовом языке и с тифлокомментированием, мастер-классы и творческие занятия, выездные выставки и уроки.

Маргарита Головатенко