1 декабря в Казани стартует Декада инвалидов

1 декабря в столице Татарстана стартует Декада инвалидов, в связи с чем в городе пройдут культурные и спортивные мероприятия. Как рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, они пройдут при благоприятной эпидемиологической обстановке, сообщает мэрия города.

На сегодняшний день в столице РТ проживает свыше 84 тысяч инвалидов, из них более пяти тысяч — дети. Каждый год в рамках декады участие в мероприятиях принимало более семи тысяч человек.

Фото: kzn.ru

Например, в этом году в первый день зимы в КДК им. Ленина и КЦ «Чулпан» пройдут праздничные концерты. Мероприятия будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, в период декады запланировано 24 спортивных мероприятия.

Сегодня стало известно, что в текущем году почти 250 казанских семей, которые занимаются воспитанием детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь. Такая мера поддержки является ежегодной. На эти цели из бюджета выделили более 1 млн рублей.

Диана Жиленкова