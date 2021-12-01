В Казани в 2021 году сбили 450 пешеходов

С начала года на дорогах Казани были сбиты 450 пешеходов, 161 из которых — в темное время суток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

В результате столкновений 154 пешехода получили травмы различной степени, девять человек погибли. Тогда как в светлое время суток было сбито 285 человек, из которых 284 пострадали и один погиб.

В ведомстве напомнили, что если пешеход применяет световозвращатель,

то расстояние видимости водителем пешехода в темное время суток увеличивается до 150 метров. Световозвращатели рекомендуют закреплять на одежде с двух сторон.

Фото: прокуратура РТ

Ранее семилетний ребенок погиб в результате наезда КАМАЗа на перекрестке Можайского — Горьковское шоссе в Казани. Школьник переходил дорогу на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу.



Ольга Шагиева