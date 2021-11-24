В Казани КАМАЗ насмерть сбил семилетнего мальчика
Семилетний ребенок погиб в результате наезда КАМАЗа на перекрестке Можайского — Горьковское шоссе в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Ребенок от полученных травм умер на месте. По данным ведомства, мальчик проживал в квартире на Юбилейной, учился во втором классе.
По предварительным данным, школьник переходил дорогу на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу. На место выехал заместитель прокурора Кировского района города Казани Эльдар Сабиров. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее автомобиль Ford сбил двух пешеходов на улице Тэцевской, водитель иномарки был нетрезв. Пешеходы скончались на месте происшествия.
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