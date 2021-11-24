В Казани КАМАЗ насмерть сбил семилетнего мальчика

Фото: прокуратура РТ

Семилетний ребенок погиб в результате наезда КАМАЗа на перекрестке Можайского — Горьковское шоссе в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

Ребенок от полученных травм умер на месте. По данным ведомства, мальчик проживал в квартире на Юбилейной, учился во втором классе.

Фото: прокуратура РТ

По предварительным данным, школьник переходил дорогу на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу. На место выехал заместитель прокурора Кировского района города Казани Эльдар Сабиров. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: прокуратура РТ

Ранее автомобиль Ford сбил двух пешеходов на улице Тэцевской, водитель иномарки был нетрезв. Пешеходы скончались на месте происшествия.

Ольга Шагиева