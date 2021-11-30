Из Казани возобновились рейсы в Салехард

Татарстанская компания «ЮВТ Аэро» с 30 ноября возобновила рейсы из Казани в Салехард в Ямало-Ненецком АО с промежуточной посадкой в Перми, сообщает пресс-служба авиакомпании.



Вылеты будут выполняться по вторникам и пятницам. На маршруте задействуют авиалайнеры Bombardier CRJ-200, рассчитанные на 50 пассажиров.

Рейс выполнялся в 2020 году, однако перестал субсидироваться государством. Сейчас субсидирование возобновили, поэтому компания смогла вновь включить рейс в расписание, прокомментировали «Интерфаксу» в авиакомпании.

Фото: realnoevremya.ru

В мае в перечень субсидируемых авиаперевозок по итогам проведенных комиссий в Росавиации вошли девять направлений из аэропортов Татарстана.

Маргарита Головатенко