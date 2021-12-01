Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством ипотек
Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством выданных ипотечных кредитов. В октябре в республике выдали 6,09 тысячи ипотек, следует из статистики Банка России.
Лидирует в списке Москва (10,8 тыс.), за ней идут Московская область (8,9 тыс.), Тюменская область (7,06 тыс.), Санкт-Петербург (7,05 тыс.).
Всего в октябре российские банки выдали более 161,7 тысячи ипотек — это на 2,5% больше, чем месяц назад, пишет ТАСС.
Банк России вчера предложил не продлевать льготную ипотеку на новостройки.
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