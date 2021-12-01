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Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством ипотек

07:09, 01.12.2021
Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством ипотек
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством выданных ипотечных кредитов. В октябре в республике выдали 6,09 тысячи ипотек, следует из статистики Банка России.

Лидирует в списке Москва (10,8 тыс.), за ней идут Московская область (8,9 тыс.), Тюменская область (7,06 тыс.), Санкт-Петербург (7,05 тыс.).

Фото: realnoevremya.ru

Всего в октябре российские банки выдали более 161,7 тысячи ипотек — это на 2,5% больше, чем месяц назад, пишет ТАСС.

Банк России вчера предложил не продлевать льготную ипотеку на новостройки.

Ольга Шагиева
ОбществоНедвижимость Татарстан

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