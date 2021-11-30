ЦБ предлагает не продлевать программу льготной ипотеки на новостройки

Банк России предлагает не продлевать льготную ипотеку на новостройки, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



По ее словам, в России есть другие программы. Также Набиуллина заявила о том, что в текущей ситуации необходимы адресные меры, пишет «РИА Новости».

Льготная ипотека начала действовать в России во время пандемии в 2020 году и стала востребованной мерой соцподдержки. Россияне могли оформить кредит на жилье под 6,5 годовых. Согласно программе, можно взять кредит на квартиру в новостройке сроком до 20 лет — для этого нужен первоначальный взнос в размере 15%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России до 8,87% выросли средние ипотечные ставки в России на новостройки без учета льготных программ. Средние ставки на вторичное жилье выросли до 9,26%, на рефинансирование — до 8,66%.

Маргарита Головатенко