Мэр Казани назвал неделю с QR-кодами на транспорте «очень напряженной»

Фото: Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике прокомментировал введение QR-кодов на общественном транспорте, назвав прошлую неделю «очень напряженной».

«Тяжело было всем: и тем, кто не мог без соответствующих подтверждающих документов войти в автобус, метро, но не менее тяжело было и водителям, кондукторам. С обеих сторон — люди, с обеих сторон — эмоции. Можно сколько угодно обсуждать это решение руководства республики, но оно вызвано, прежде всего, заботой о безопасности людей, их здоровье, и пока мы не достигнем коллективного иммунитета, дискуссиями вирус мы не победим», — высказал свою точку зрения градоначальник.

Фото: Максим Платонов

Перевозчики Казани рассказали, что первые выходные с QR-кодами на транспорте прошли спокойно. За два дня в общественном транспорте города контролеры выявили 150 пассажиров без QR-кодов.