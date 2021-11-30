Прибыль российского бизнеса от продаж в первом полугодии 2021-го стала рекордной за 2,5 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В первом полугодии 2021 года рентабельность товаров и услуг крупного и среднего бизнеса России достигла 12,5%. Это максимальный показатель с июля — декабря 2018-го.

За январь — июнь текущего года выручка крупных и средних российских предприятий от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей, подсчитали аналитики аудиторской компании FinExpertiza. При этом себестоимость проданного оценивается в 74 трлн рублей.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На коммерческие и управленческие расходы российский бизнес в первом полугодии 2021 года направил 11 трлн рублей. В итоге полученная прибыль за этот период составляет 10,64 трлн рублей, или 12,52% от расходов.

Наибольшую прибыль за январь — июнь 2021 года получили предприниматели в Карелии, Еврейской автономной области, Мурманской области, Тыве, Астраханской и Магаданской областях, Забайкальском крае, Сахалинской области, Чукотском АО и Красноярском крае. Наименьшая прибыль приходится на бизнес Амурской области, Ингушетии, Чечни, Севастополя, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Крыма, Псковской и Ульяновской областей.

Ранее эксперты подсчитали, что по итогам 2021 года чистая прибыль российских банков может достигнуть рекордных 2,5 триллиона рублей. Много это или мало — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина