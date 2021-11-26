Прибыль банков России составит рекордные 2,5 трлн рублей — это много или мало?
По итогам 2021 года чистая прибыль российских банков может достигнуть рекордных 2,5 триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов НКР.
— Давление на прибыль в IV квартале может оказать отрицательная переоценка долговых бумаг, поддержат сектор высокие темпы роста ипотеки (26—27% по итогам года), необеспеченной розницы (19—20%) и кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ, более 20%), — указывают они.
По мнению экспертов, в 2022 году сектор может повторить рекорд чистой прибыли — помешать этому могут ожидаемое повышение стоимости риска и снижение маржи.
За 10 месяцев 2021 года, как сообщает ЦБ, прибыль российских банков превысила 2,1 трлн рублей.
2,5 трлн рублей — это:
- $33 миллиарда, или €29,4 миллиарда.
- Больше июньского прогноза Центробанка на полтриллиона — тогда Банк России сообщал, что чистая прибыль банковского сектора может составить около двух триллионов рублей.
- Столько же население накопило на счетах и вкладах в банках в течение 2020 года.
- Десятая часть общего долга населения перед банками — на 1 июля он составил почти 24 триллиона рублей.
- 45,3 миллиона среднемесячных зарплат по России — как сообщает Росстат, на конец июля 2021 года она составила 55 170 рублей.
- В полтора раза больше объема денежных доходов населения Татарстана в 2020 году — по данным Татарстанстата, он составил 1,6 триллиона рублей. На одного человека приходилось где-то 35,5 тысячи рублей.
- Такую же сумму направили на поддержку россиян во время пандемии коронавируса.
- 58,7 миллиона средних зарплат в Татарстане — в январе — августе она была на уровне 42 539 рублей.
- 2,5 объема просроченных кредитов физических лиц — на 1 сентября он достиг 1,006 триллиона рублей.
- Три прибыли всех российских банков в 2011 году — десять лет назад она составила 848 млрд рублей.
- Столько же банки выдали девелоперам на строительство жилья в Москве.
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