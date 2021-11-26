Прибыль банков России составит рекордные 2,5 трлн рублей — это много или мало?

По итогам 2021 года чистая прибыль российских банков может достигнуть рекордных 2,5 триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов НКР.

— Давление на прибыль в IV квартале может оказать отрицательная переоценка долговых бумаг, поддержат сектор высокие темпы роста ипотеки (26—27% по итогам года), необеспеченной розницы (19—20%) и кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ, более 20%), — указывают они.

По мнению экспертов, в 2022 году сектор может повторить рекорд чистой прибыли — помешать этому могут ожидаемое повышение стоимости риска и снижение маржи.

За 10 месяцев 2021 года, как сообщает ЦБ, прибыль российских банков превысила 2,1 трлн рублей.

Фото: galereya-novosibirsk.ru

2,5 трлн рублей — это:

$33 миллиарда, или €29,4 миллиарда.

миллиарда. Больше июньского прогноза Центробанка на полтриллиона — тогда Банк России сообщал, что чистая прибыль банковского сектора может составить около двух триллионов рублей.

— тогда Банк России сообщал, что чистая прибыль банковского сектора может составить около двух триллионов рублей. Столько же население накопило на счетах и вкладах в банках в течение 2020 года.

в банках в течение 2020 года. Десятая часть общего долга населения перед банками — на 1 июля он составил почти 24 триллиона рублей.

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направили на поддержку россиян во время пандемии коронавируса. 58,7 миллиона средних зарплат в Татарстане — в январе — августе она была на уровне 42 539 рублей.

— в январе — августе она была на уровне 42 539 рублей. 2,5 объема просроченных кредитов физических лиц — на 1 сентября он достиг 1,006 триллиона рублей.

— на 1 сентября он достиг 1,006 триллиона рублей. Три прибыли всех российских банков в 2011 году — десять лет назад она составила 848 млрд рублей.

2011 году — десять лет назад она составила 848 млрд рублей. Столько же банки выдали девелоперам на строительство жилья в Москве.

Дарья Пинегина