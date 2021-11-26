Минобрнауки Татарстана: родители допускаются на утренники в детском саду
В Татарстане не запрещается проводить различные мероприятия в рамках одной дошкольной группы. Нет и требований по ограничению входа родителей в детский сад, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Родители могут посетить детские утренники при условии соблюдения санитарных норм. Решение о возможности проведения мероприятий с участием родителей принимает заведующая детским садом.
Сегодня замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что с форматом новогодних мероприятий ведомство будет определяться после первой декады декабря. Все будет зависеть от уровня вакцинации населения.
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