Минобрнауки Татарстана: родители допускаются на утренники в детском саду

Фото: Гуландам Фатхуллина (архив)

В Татарстане не запрещается проводить различные мероприятия в рамках одной дошкольной группы. Нет и требований по ограничению входа родителей в детский сад, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Родители могут посетить детские утренники при условии соблюдения санитарных норм. Решение о возможности проведения мероприятий с участием родителей принимает заведующая детским садом.

Фото: Гуландам Фатхуллина (архив)

Сегодня замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что с форматом новогодних мероприятий ведомство будет определяться после первой декады декабря. Все будет зависеть от уровня вакцинации населения.



Татьяна Леухина