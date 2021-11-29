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ВОЗ: риск глобального распространения омикрон-штамма высок

10:45, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: риск глобального распространения омикрон-штамма высок
Фото: realnoevremya.ru

Общий глобальный риск распространения штамма коронавируса «омикрон» оценивается как высокий, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В зависимости от характеристик варианта нового штамма в будущем могут произойти вспышки COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия, сообщает «РИА Новости».

В связи с распространением нового штамма в ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации населения стран.

Фото: realnoevremya.ru

В ВОЗ сообщили, что заражению новым омикрон-штаммом больше подвержены переболевшие. Таковы предварительные данные исследований. Ранее заявлялось, что у ВОЗ нет данных о том, что омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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