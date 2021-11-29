Прокуратура нашла нарушения в работе передвижного зоопарка под Бугульмой

Фото: прокуратура РТ

Бугульминская городская прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о содержании животных в передвижном зоопарке в пгт. Карабаш Бугульминского района выявила нарушения, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что в зоопарке не организованы уборка и складирование биологических отходов. Нарушен порядок ввоза в республику двух особей бурого медведя: согласно постановлению Кабмина РТ, при ввозе на территорию республики краснокнижных животных директор зоопарка должен был уведомить Госкомитет РТ по биоресурсам.

Вместе с тем у владельца имеются документы на животных, питомцев содержат в надлежащих условиях, они обеспечены питанием.

Прокуратура внесла в адрес директора ООО «Предприятие культуры и отдыха зоолуна-парк «БАРС» представление с целью устранения нарушений и привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры. Выявленные нарушения устранены.

Фото: прокуратура РТ

Ранее ветеринары не нашли нарушений в передвижном зоопарке.

Маргарита Головатенко