Прокуратура проверяет условия в передвижном зоопарке под Бугульмой
Бугульминская городская прокуратура проверяет передвижной зоопарк в поселке городского типа Карабаш после сообщений о ненадлежащем обращении с животными, сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по биоресурсам.
По результатам проверки ведомство даст правовую оценку хозяйственной деятельности по соблюдению требований природоохранного законодательства ООО «ПКиО Зоопарк «Барс».
Для проверки сообщений в зоопарк, кроме прокуратуры, выезжали сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и сотрудники Бугульминского Районного Государственного Ветеринарного Объединения.
Ветеринары не нашли нарушений в передвижном зоопарке. Госкомитет РТ по биоресурсам держит ситуацию на контроле.
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