Прокуратура проверяет условия в передвижном зоопарке под Бугульмой

Бугульминская городская прокуратура проверяет передвижной зоопарк в поселке городского типа Карабаш после сообщений о ненадлежащем обращении с животными, сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по биоресурсам.



По результатам проверки ведомство даст правовую оценку хозяйственной деятельности по соблюдению требований природоохранного законодательства ООО «ПКиО Зоопарк «Барс».

Для проверки сообщений в зоопарк, кроме прокуратуры, выезжали сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и сотрудники Бугульминского Районного Государственного Ветеринарного Объединения.

Фото: wikipedia.org

Ветеринары не нашли нарушений в передвижном зоопарке. Госкомитет РТ по биоресурсам держит ситуацию на контроле.

Маргарита Головатенко