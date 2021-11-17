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Прокуратура проверяет условия в передвижном зоопарке под Бугульмой

22:09, 17.11.2021
Прокуратура проверяет условия в передвижном зоопарке под Бугульмой
Фото: pixabay.com

Бугульминская городская прокуратура проверяет передвижной зоопарк в поселке городского типа Карабаш после сообщений о ненадлежащем обращении с животными, сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по биоресурсам.

По результатам проверки ведомство даст правовую оценку хозяйственной деятельности по соблюдению требований природоохранного законодательства ООО «ПКиО Зоопарк «Барс».

Для проверки сообщений в зоопарк, кроме прокуратуры, выезжали сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и сотрудники Бугульминского Районного Государственного Ветеринарного Объединения.

Фото: wikipedia.org

Ветеринары не нашли нарушений в передвижном зоопарке. Госкомитет РТ по биоресурсам держит ситуацию на контроле.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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