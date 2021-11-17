Ветеринары не нашли нарушений в передвижном зоопарке под Бугульмой

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Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в поселке городского типа Карабаш в Бугульминском районе Татарстана находится передвижной зоопарк с плохими условиями для животных.



Сегодня в зоопарк для проверки условий содержания животных и документов приехали представители районной прокуратуры и ветеринарные службы. Ветеринары нарушений не нашли. Как прокомментировал ветеринарный врач ветеринарного объединения Бугульминского района Наиль Клебеев, санитарное состояние животных удовлетворительное, они упитанные, внешних признаков болезней нет, кормовая база у зоопарка хорошая.

Проверка прокуратуры еще продолжается. Необходимо выяснить, соответствуют ли нормативам размеры вольеров, расстояние до посетителей и соблюдение закона об ответственном обращении с животными.

Руководитель передвижного зоопарка Владимир Айвозян гастролирует по России уже 45 лет, последние пять живет в Татарстане. До этого работали в Ленингорске. Из-за пандемии выручка упала, зоопарк пришлось закрыть для посетителей. Появившиеся сообщения о плохих условиях в зоопарке он называет фейком, сообщают новости телеканала ТНВ.

Госкомитет РТ по биоресурсам держит на контроле ситуацию с передвижным зоопарком.

Маргарита Головатенко