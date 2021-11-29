За неделю в Челнах оштрафовали три предприятия за невыполнений плана вакцинации

За неделю Роспотребнадзор в Набережных Челнах проверил 17 предприятий, из которых 12 — на предмет соблюдения требований о вакцинации в трудовых коллективах на уровне не меньше 80%. Об этом сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

По его словам, в целом на предприятиях неплохо выполняются требования. Однако на три субъекта были наложены меры административного воздействия.

nabchelny.ru

Сейчас в Челнах зарегистрировано 5 145 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 214 человек, снято 10 683.



Ранее глава горздрава в Челнах Александр Николаев рассказал о низких темпах вакцинации в городе в выходные. Жители города предпочитают не тратить выходные на прививку.

Ольга Шагиева