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За неделю в Челнах оштрафовали три предприятия за невыполнений плана вакцинации

11:27, 29.11.2021
За неделю в Челнах оштрафовали три предприятия за невыполнений плана вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

За неделю Роспотребнадзор в Набережных Челнах проверил 17 предприятий, из которых 12 — на предмет соблюдения требований о вакцинации в трудовых коллективах на уровне не меньше 80%. Об этом сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

По его словам, в целом на предприятиях неплохо выполняются требования. Однако на три субъекта были наложены меры административного воздействия.

nabchelny.ru

Сейчас в Челнах зарегистрировано 5 145 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 214 человек, снято 10 683.

Ранее глава горздрава в Челнах Александр Николаев рассказал о низких темпах вакцинации в городе в выходные. Жители города предпочитают не тратить выходные на прививку.

    Ольга Шагиева
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