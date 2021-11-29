Ученые рассказали об опасности бананов из-за содержания в них радиоактивного элемента

Китайские ученые сообщили об опасности бананов из-за содержания в них радиоактивного калия-40. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на экспертов из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики.

По словам исследователей, в этих фруктах помимо обычного безвредного калия есть его изотоп — калий-40, источник ионизирующего излучения, негативно влияющий на здоровье.

Однако его количество в плодах считается небольшим. Сообщается, что доза получаемой при съедании одного банана радиации составляет около 0,0778 микрозиверта. Для примера, компьютерная томография грудной клетки равна 70 тысячам бананов.

Фото: ru.wikipedia.org

В июле 2021 года цены на бананы в России достигли максимума, вернувшись на уровень 2016 года. По сравнению с прошлым годом они подорожали в полтора раза.



Дарья Акимова