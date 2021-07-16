Цены на бананы в России установили пятилетний рекорд

За последние пять лет в России достигли максимума цены на бананы, вернувшись на уровень 2016 года. По сравнению с прошлым годом они подорожали в полтора раза, сообщает РБК.



Пик цен наблюдался в магазинах в апреле, тогда бананы стоили 89,3 рубля за килограмм. В июне цены снизились до 84,1 рубля. Абсолютный максимум наблюдался в марте 2015-го — цена держалась на уровне 96,2 рубля.

На цены повлияли сбои в цепочках поставок из-за пандемии при условии сохранения спроса. Свою роль сыграли ослабленный курс рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора, на который в 2020-м пришлось 96% импорта.

Причиной перебоев поставок в Россию бананов из Эквадора ретейлеры ранее называли неурожай в стране, высокий спрос и рост оптовых цен.

Маргарита Головатенко