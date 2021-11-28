«Рубин» проиграл «Динамо» со счетом 2:3

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Сегодня состоялся футбольный матч между казанским клубом «Рубин» и московским «Динамо» в 16-м туре Тинькофф РПЛ. На нем казанцы уступили москвичам со счетом 2:3. Сообщается об этом в соцсетях клуба.

Встреча проходила на Ак Барс Арене. Игра была заключительной в 2021 году.

Как сообщается на сайте «Рубина», до этого за последние 15 лет «Рубин» проиграл «Динамо» лишь три раза в 31 матче.

Накануне тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий оценил сильные стороны клуба «Динамо». На его взгляд, у команды нет слабых мест, а состав очень сбалансированный.



21 ноября «Рубин» обыграл «Сочи» со счетом 2:1. Встреча проходила сегодня на стадионе в Сочи.



Дарья Акимова