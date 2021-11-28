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«Рубин» проиграл «Динамо» со счетом 2:3

18:39, 28.11.2021
«Рубин» проиграл «Динамо» со счетом 2:3
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Сегодня состоялся футбольный матч между казанским клубом «Рубин» и московским «Динамо» в 16-м туре Тинькофф РПЛ. На нем казанцы уступили москвичам со счетом 2:3. Сообщается об этом в соцсетях клуба.

Встреча проходила на Ак Барс Арене. Игра была заключительной в 2021 году.

Как сообщается на сайте «Рубина», до этого за последние 15 лет «Рубин» проиграл «Динамо» лишь три раза в 31 матче.

Накануне тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий оценил сильные стороны клуба «Динамо». На его взгляд, у команды нет слабых мест, а состав очень сбалансированный.

21 ноября «Рубин» обыграл «Сочи» со счетом 2:1. Встреча проходила сегодня на стадионе в Сочи.

Дарья Акимова
СпортФутбол Татарстан

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