Леонид Слуцкий оценил сильные стороны московского «Динамо» и потерю Абильдгора перед матчем 16 тура

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил будущего соперника по 16 туру российской Премьер-лиги — московское «Динамо». По его мнению, у москвичей нет слабых мест в команде, а состав очень сбалансированный.

— Даже такие футболисты, как Захарян могут находиться на лавке. Команда быстрая, хорошо прессингующая, с быстрыми переходами из обороны в атаку, которая может играть в разные варианты атакующих действий. «Динамо» в очень хорошем состоянии и справедливо борется за самые высокие места, — приводит слова Слуцкого «Реальное время».

— Что касается дисквалификации Абильдгора, у нас каждая потеря игрока существенна, все-таки у нас короткая обойма игрока и много игроков с длинной травмой. Будем стараться выйти из этого положения, — заверил главный тренер «Рубина».

фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Матч «Рубина» и «Динамо» пройдет завтра, 28 ноября в Казани, на поле «Ак Барс Арены». Время стартового свистка — 16:30 по мск.