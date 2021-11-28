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В Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

12:25, 28.11.2021
В Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе
Фото: realnoevremya.ru

Станция мониторинга Гидрометцентра в Авиастроительном районе Казани зафиксировала превышение формальдегида в воздухе. Данные опубликованы на сайте УГМС Татарстана.

На станции мониторинга на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской, концентрация формальдегида достигла 0,088 мг / куб. м при норме 0,05 мг/ куб. метр. Данные представлены за период с 13:00 25 ноября по 7:00 26 ноября.

На остальных пунктах превышение ПДК не зафиксировано.

В ноябре превышение формальдегида также было выявлено в Авиастроительном районе.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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