В Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

Станция мониторинга Гидрометцентра в Авиастроительном районе Казани зафиксировала превышение формальдегида в воздухе. Данные опубликованы на сайте УГМС Татарстана.

На станции мониторинга на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской, концентрация формальдегида достигла 0,088 мг / куб. м при норме 0,05 мг/ куб. метр. Данные представлены за период с 13:00 25 ноября по 7:00 26 ноября.



На остальных пунктах превышение ПДК не зафиксировано.

В ноябре превышение формальдегида также было выявлено в Авиастроительном районе.



Ольга Шагиева