В одном из районов Казани выявлена повышенная концентрация формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Переизбыток зафиксировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №9. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.



Пост находится в Авиастроительном районе города, на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской. По его данным, концентрация формальдегида в воздухе составляет 0,069 мг/куб. метр. Допустимая норма при этом — 0,05 мг/куб. метр.

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В октябре в столице РТ также было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Тогда оно составило 0,115 мг/куб. метр.



Дарья Акимова