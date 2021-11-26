Глава РФПИ: «Спутник V» — самая эффективная вакцина против всех вариантов COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В настоящий момент российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» является самой эффективной против всех вариантов мутаций коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, в случае необходимости «Спутник V» может адаптироваться под любые штаммы коронавирусной инфекции. Как отметил Дмитриев, недавние исследования продемонстрировали наиболее высокую эффективность вакцины в мире по защите от смерти от COVID-19, передает RT.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня утром стало известно, что Всемирная организация здравоохранения проведет чрезвычайную встречу из-за выявленного в ЮАР и Ботсване нового штамма COVID-19. Исследователи обратили внимание на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Диана Жиленкова