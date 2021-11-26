В Татарстане повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 66,6 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошел 1 995 481 человек. За последние сутки прививку сделали 17 010 татарстанцев. Полный курс вакцинации прошли 1 509 665 жителей республики. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Он отметил, что повторную вакцинацию прошли лишь 66 664 человека. По словам Жаворонкова, темпы ревакцинации недостаточны. Он призвал население не останавливаться и напомнил, что шесть месяцев — это тот срок, когда необходимо позаботиться о повторной вакцинации.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад региональный Минздрав заявил о готовности вакцинировать от COVID-19 людей из Центра соцреабилитации. Для этого необходимо иметь хотя бы один документ, необходимый для внесения данных в регистр вакцинированных: паспорт, СНИЛС или медицинский полис.

Диана Жиленкова