В Карачаевском районе КЧР введен режим контртеррористической операции

В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии ввели режим контртеррористической операции. В регионе ищут двух вооруженных мужчин, которые планируют теракт.

Связанные с режимом ограничения введены на участке горно-лесистой местности, который расположен в девяти километрах от города Карачаевск около автомагистрали Каменномост-Учкулан, где сливаются реки Индыш и Кубань, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ РФ по КЧР.

В прошлом месяце ФСБ предотвратила готовившийся теракт в Ставропольском крае. Преступление было запланировано на объектах транспортной инфраструктуры. В результате обысков сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Диана Жиленкова