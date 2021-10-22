Сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся теракт на Ставрополье

Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Стенин

В Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в России). Преступление готовилось на объектах транспортной инфраструктуры с помощью самодельного взрывного устройства.

В результате обыска сотрудники службы изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.2 ст. 205 УК РФ «приготовление к террористическому акту» и ч.1 ст.30, ч.1 ст.223.1 УК РФ «незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале этого месяца члены группировки, связанные с экстремистской организацией «Исламское государство»* устроили теракт в Афганистане. Взрыв прогремел в провинции Кунду в шиитской мечети Сеид-Абад. Погибли 30 человек, еще около 100 пострадали.



*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.



Диана Жиленкова