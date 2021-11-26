В России не поступали жалобы на подделку «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России не поступали жалобы на подделку вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт».

«Таких случаев в России не было», — приводит его слова «РИА Новости».

Случаи были зарегистрированы за рубежом. Так, в Мексике задержали партию поддельной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций, у подделки от оригинала отличается дизайн контейнеров и этикеток.

Ранее американская торговая палата (AmCham) в обращении к властям США попросила признать сертификаты вакцинации российским препаратом «Спутник V».



Ольга Шагиева