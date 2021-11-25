Эмиль Гарипов: Я люблю свой город, свой родной клуб. Тот Кубок всегда будет особенным»

Воспитанник казанского «Ак Барса», ныне вратарь челябинского «Трактора» Эмиль Гарипов поделился своими чувствами по отношению к Казани и своей родной родной команде, а также вспомнил о победе в Кубке Гагарина в составе «Ак Барса» в 2018 году.

«Мысли сразу после того, как «Ак Барс» повёл 1:0 в финальном матче с ЦСКА? Да, я посмотрел на время, подумал: «Блин, сколько там ещё? 18 минут… Сейчас полетят...». Слава Богу, выстояли.

Первые минут десять [после победы] ничего не понимал. Такое было непонятное состояние. Это мечта — выиграть Кубок там, где ты начинал в шесть лет свой путь в хоккее. Я прошёл юниорку, молодёжку, Высшую лигу, потом попал в первую команду — а там такие легенды как Морозов, Зарипов, Никулин <...> И до сих пор, когда приезжаю в Казань и проезжаю мимо базы — такая ностальгия, охота туда завернуть, всё-таки я там почти всю хоккейную жизнь прожил.

Я люблю свой город, свой родной клуб — поэтому для меня этот Кубок всегда будет особенным, — сказал Эмиль Гарипов.

Хоккеист в общей сложности отыграл 12 лет в системе казанского «Ак Барса» (с 2007 по 2019 годы). За это время Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2017/2018.