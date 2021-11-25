Песков об антиковидных мерах: Путин никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя

Президент России Владимир Путин является сторонником сбалансированности в принятии решений об антиковидных мерах. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Говоря о периоде, когда необходимо действовать на благо населения и государства, Песков отметил, что лидер РФ никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя. По словам Пескова, Путин всегда выбирает продуманные решения, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что пандемия COVID-19, смертность и продолжающиеся волны — беспрецедентная ситуация, поэтому основной задачей государства является стимулирование граждан на прохождение вакцинации и ревакцинации.

Вчера сообщалось, что Госдума РФ может рассмотреть законопроект о введении QR-кодов в общественных местах уже в следующем месяце. Его обсудит профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции после завершения сбора отзывов и предложений.

Диана Жиленкова