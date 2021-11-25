Средний размер ипотечного кредита в России увеличился на 4,9%

В октябре 2021 года в России увеличился на 4,9% средний размер ипотечного кредита. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В октябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,9% (в сентябре 2021 года — 3,3 млн рублей)», — говорится в сообщении НБКИ.

Количество регионов со средним размером ипотеки более 3 млн рублей увеличилось в два раза с июля 2021 года. При этом опережающий рост среднего кредита показывают «нестоличные» регионы РФ.

Ранее в Госдуме приняли закон об ограничении Центральным Банком числа выдаваемых кредитов.

Ольга Шагиева