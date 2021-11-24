В Госдуме приняли закон об ограничении ЦБ числа выдаваемых кредитов

Госдума России приняла в третьем чтении закон, позволяющий Центральному банку России устанавливать ограничения на привлечение кредитов для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования. Сообщил об этом ТАСС.

На основании решения совета директоров Банка России новый закон наделяет ЦБ полномочиями по установлению прямых количественных ограничений. Под ними имеется в виду максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме кредитов указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, тоже будет определять совет директоров банка.

Закон применяется в отношении кредитов, предоставленных физлицам с целями, не связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением кредитов, по которым физлица обеспечены ипотекой, предоставленной на финансирование по договору участия в долевом строительстве, и обязательства по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства.

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В середине ноября Центробанк заметил повышение уровня потребительского кредитования. Глава банка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит риски перегрева в этом сегменте.



Дарья Акимова