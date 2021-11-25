Российские предприниматели оценили риски всемирной налоговой реформы для России

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел анализ рисков, которые представляет для России присоединение к глобальной реформе корпоративного налогообложения под управлением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20.



Реформа предусматривает введение минимального эффективного налога на глобальные прибыли транснациональных компаний в размере 15% с 2023 года. Это затронет большинство крупных российских корпораций, сообщил РБК источник, близкий к РСПП.

Одним из основных рисков, вызывающих у бизнеса беспокойство, стала угроза льготным налоговым режимам. Сюда входят СПИК (специальные инвестиционные контракты) или ОЭЗ (режим особых экономических зон). Согласно правилам ОЭСР/G20, если прибыль компании в стране нахождения эффективно облагается по ставке ниже 15%, то другие юрисдикции присутствия группы смогут добрать недоплаченный дома налог. В этом случае российские налоговые льготы фактически сократятся (при условии превышения базовой ставки налога на прибыль до применения льгот на 15%) или будут нивелированы.

Льготные режимы налогообложения со ставками налога менее 15% могут быть отменены в принципе, что ставит под угрозу инвестиционные проекты, невозможные к осуществлению без господдержки, предупредили в РСПП.

Фото: Официальный Татарстан

В июне бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и общественный омбудсмен по МСП Анастасия Татулова предложили провести в России налоговую реформу для развития и «обеления» субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России.

Маргарита Головатенко