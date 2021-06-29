В России предложили провести налоговую реформу для МСП

Фото: Официальный Татарстан

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и общественный омбудсмен по МСП Анастасия Татулова предложили провести в России налоговую реформу для развития и «обеления» субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Об этом говорится в спецдокладе «МСП/Постковид. Время для системных решений».

В ближайшее время документ представят президенту России Владимиру Путину.

Как объяснила Татулова, больше 70% предпринимателей считают несбалансированность налоговой системы главной проблемой предпринимательство в России.

«Для исправления такой ситуации предлагается стабилизировать разрывы, ввести прогрессивную ставку в зависимости от выручки предприятия. Вторая проблема: с ростом рабочих мест предприниматель платит больше налогов в расчете на человека. Нужно создать систему, при которой ставка налога, наоборот, будет уменьшаться с ростом рабочих мест», — сказала ТАСС Татулова.

Авторы доклада предложили снизить страховые взносы до 15% на весь объем фонда зарплаты МСП, дать предприятиям право применять упрощенную систему налогообложения (УСН) независимо от оборота.

В пандемию СОVID-19 в Татарстане выросло количество занятых на предприятиях МСБ. Однако пандемия СОVID-19 все-таки привела к сокращению числа субъектов МСП в РТ на 3%.



Ольга Плешкова