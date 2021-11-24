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В России выявлено 33 558 новых заболевших коронавирусом

11:46, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявлено 33 558 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России сегодня выявлено 33 558 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране выявлено 9 434 393 случая заболевания.

За сутки выздоровели 36 682 человека. Всего в России переболели 8 126 376 человек.

Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 267 819 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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