В России выявлено 33 558 новых заболевших коронавирусом
В России сегодня выявлено 33 558 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране выявлено 9 434 393 случая заболевания.
За сутки выздоровели 36 682 человека. Всего в России переболели 8 126 376 человек.
Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 267 819 человек.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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