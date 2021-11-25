В Горкинско-Ометьевском лесу Казани заработал прокат лыж

В казанском Горкинско-Ометьевском лесу заработал прокат лыж. В этом году лыжный сезон стартовал чуть раньше.

В двух частях парка есть две освещенные трассы: в Горкинском лесу — трасса для профессионалов, а в Ометьевском — для любителей. Режим работы пункта проката: пн. — пт.: 10.00 — 20.00, сб. — вс.: 9.00 — 20.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В качестве залога можно оставить страховое свидетельство, служебное или пенсионное удостоверение, студенческий билет (при предъявлении паспорта), а также водительское удостоверение. Прокат находится в здании лыжной базы (ориентир — вход в Горкинско-Ометьевский лес со стороны проспекта Победы). Посетителей просят помнить о мерах предосторожности и носить маски, передает пресс-служба Минспорта РТ.

На прошлой неделе в Казани заработали два катка: на стадионе «Трудовые резервы» и в дворовой хоккейной коробке на территории школы №70.

