В Казани начал работу каток на стадионе «Трудовые резервы»

В Казани стартует сезон катания на коньках: первым открылся каток на стадионе «Трудовые резервы», сообщает мэрия Казани.

В этом году на катке не будут проводить катания с клюшками. Ледовое поле не имеет специализированных бортов. Однако желающие могут арендовать хоккейную коробку рядом.

В будние дни покататься можно с 17.30 до 22.00. Режим работы в выходные и праздники — с 12.00 до 22.00. С 16.00 до 16.50 каток будет закрываться на технический перерыв.

Со своими коньками вход будет стоить 100 рублей в час, бесплатно смогут покататься дети до 7 лет. Стоимость проката коньков составит 200 рублей в час для взрослых и 100 рублей в час для детей до 7 лет. В залог нужно будет оставить документ или деньги.

Скоро ожидается открытие катка на стадионе «Ракета» в Советском районе Казани. Пока идет его заливка.

Маргарита Головатенко