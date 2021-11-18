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В Кировском районе Казани открыт каток на территории школы №70

18:14, 18.11.2021 1
В Кировском районе Казани открыт каток на территории школы №70
Фото: kzn.ru

В Кировском районе Казани действует еще один каток — его залили в дворовой хоккейной коробке на территории школы №70, сообщает мэрия города.

Школьники тренируются здесь с 17.00 до 19.00 ежедневно, остальное время свободно для всех желающих. Территория коробки освещена, каток оборудован раздевалкой, где можно переобуться и оставить вещи на время катания. Для малышей в раздевалке есть специальные приспособления, чтобы дети увереннее чувствовали себя на льду.

Лед каждый день обновляют и чистят от снега. Для этого к зиме купили снегоуборочную машину. На катке работают два тренера — они могут бесплатно научить всех желающих стоять на льду и владеть шайбой.

Фото: kzn.ru

Вчера в Казани начал работу каток на стадионе «Трудовые резервы».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:41
    Короновирус бушует, а тут массовые скопления народа.
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