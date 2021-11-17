Опубликовано видео момента смертельного ДТП на Тэцевской в Казани

Авария на улице Тэцевской в Казани, где вчера сбили двух человек, попала на видео. Кадры момента ДТП опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномарка сбила их на высокой скорости, водитель даже не попытался притормозить перед переходом.

ДТП произошло вечером, автомобиль Ford сбил двух пешеходов, водитель иномарки был нетрезв. Пешеходы скончались на месте происшествия.

Ольга Шагиева