Новости общества

10:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Опубликовано видео момента смертельного ДТП на Тэцевской в Казани

08:50, 17.11.2021
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на Тэцевской в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Авария на улице Тэцевской в Казани, где вчера сбили двух человек, попала на видео. Кадры момента ДТП опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномарка сбила их на высокой скорости, водитель даже не попытался притормозить перед переходом.

ДТП произошло вечером, автомобиль Ford сбил двух пешеходов, водитель иномарки был нетрезв. Пешеходы скончались на месте происшествия.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также