В Казани восстановили движение трамвая №5а
В Казани движение трамвая №5а восстановлено после приостановки сегодняшним утром, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Движение приостанавливали из-за излома рельса на остановке «Тектоник». Рельс сломался в связи с перепадами температур.
17 ноября маршрут №5а сокращали из-за обвала около трамвайных путей на улице Тукая, 97. Движение восстановили 19 ноября.
Маргарита ГоловатенкоБизнесТранспортОбщество Татарстан
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