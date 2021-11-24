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В Казани восстановили движение трамвая №5а

08:58, 24.11.2021
В Казани восстановили движение трамвая №5а
Фото: kzn.ru (архив)

В Казани движение трамвая №5а восстановлено после приостановки сегодняшним утром, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Движение приостанавливали из-за излома рельса на остановке «Тектоник». Рельс сломался в связи с перепадами температур.

Фото: kazantransport.ru (архив)

17 ноября маршрут №5а сокращали из-за обвала около трамвайных путей на улице Тукая, 97. Движение восстановили 19 ноября.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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