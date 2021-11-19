В Казани восстановили движение трамваев №5 и №5а в полном объеме

Движение трамваев №5 и №5а восстановлено в полном объеме. Как и ранее, электротранспорт ходит по круговому маршруту, сообщается на сайте исполкома.

В течение всего вчерашнего дня трамваи ходили по сокращенному маршруту. Они двигались по маршруту Саид-Галеева — Глазунова. Временно был исключен участок в центре Казани. Это было связано с обвалом асфальта в центре, велись восстановительные работы.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Причиной обвала стала авария на сетях водопровода. Специалисты МУП «Водоканал» завершили работу только к вечеру, после чего монтеры пути смогли приступить к укладке щебня под шпалы и подбивке пути с использованием шпалоподбойника.

Работы велись до 2.00 19 ноября. По участку был пущен пробный трамвай. Утром движение восстановили в полном объеме.



Ольга Шагиева