После обвала около трамвайных путей в Казани сократятся маршруты №5 и №5а

В Казани из-за обвала около трамвайных путей улице Тукая, 97 после осмотра было принято решение о сокращении маршрута №5а, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Из движения на время исключает участок в центре Казани. Так, трамваи будут следовать по маршруту ул. Саид-Галеева — ул. Глазунова.

Восстановить движение планируют к утру 18 ноября. Работы хотят завершить до 05.30.

В начале ноября сообщалось, что подходит к концу масштабная работа по ремонту трамвайных путей, начатая еще летом.

Маргаритаа Головатенко