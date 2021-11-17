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После обвала около трамвайных путей в Казани сократятся маршруты №5 и №5а

20:33, 17.11.2021
После обвала около трамвайных путей в Казани сократятся маршруты №5 и №5а
Фото: kazantransport.ru

В Казани из-за обвала около трамвайных путей улице Тукая, 97 после осмотра было принято решение о сокращении маршрута №5а, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Из движения на время исключает участок в центре Казани. Так, трамваи будут следовать по маршруту ул. Саид-Галеева — ул. Глазунова.

Восстановить движение планируют к утру 18 ноября. Работы хотят завершить до 05.30.

В начале ноября сообщалось, что подходит к концу масштабная работа по ремонту трамвайных путей, начатая еще летом.

Маргаритаа Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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